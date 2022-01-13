Pakistan Merkez Bankası'ndan kripto paraların yasaklanması tavsiyesi

Pakistan'da Sindh Yüksek Mahkemesi'nin kripto paraların yasal durumuna ilişkin Pakistan Merkez Bankası bünyesinde oluşturulmasına karar verdiği komite, kripto paraların ve diğer ilgili işlemlerin yasaklanması tavsiyesinde bulundu.

Yerel basındaki haberlere göre, Sindh Yüksek Mahkemesi'nin emriyle ülke yasalarında kripto paralara izin verilip verilmeyeceği konusunda görüş almak için Merkez Bankası bünyesinde oluşturulan komite, raporunu mahkemeye sundu.

Komitenin raporunda, Pakistan'da kripto paraların ve diğer ilgili işlemlerin yasaklanması tavsiye edildi.

Raporda, uzun süren fayda ve risk analizinin ardından kripto paraların Pakistan'a zararının yararından daha çok olacağı belirtilerek, Binance gibi kripto para borsalarının yetkisiz operasyonlarının yasaklanması, bu şirketlere caydırıcı cezalar verilmesi önerildi.

Öte yandan, Yüksek Mahkeme, komitenin raporunun Maliye ve Adalet Bakanlıklarına gönderilmesine karar verirken, kripto paraların ülkede yasaklanıp yasaklanmamasıyla ilgili nihai karar için 11 Nisan'a kadar her iki bakanlıktan konuyla ilgili görüş talep etti.

Binance soruşturmasının ardından tavsiye kararı geldi

Merkez Bankası komitesinin tavsiye kararı, Pakistan Federasyon Ajansı'nın Binance ile ilgili başlattığı soruşturmanın ardından geldi.

Pakistanlı yatırımcıların kripto para borsası Binance ile bağlantılı mobil uygulamalar aracılığıyla 100 milyon dolar dolandırılmasının ardından Pakistan Federasyon Ajansı, 8 Ocak'ta yasal soruşturma başlatmıştı.

Yetkililer, Binance Pakistan yöneticisi Hamza Han'dan sahte mobil yatırım uygulamalarıyla ilgili bilgi talep etmişti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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