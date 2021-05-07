Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 298 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 850 bin 131'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 140 artışla 18 bin 677'ye, iyileşenlerin sayısı 747 bin 755'e çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 327 artarak 1 milyon 703 bin 632'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 167 artarak 46 bin 663'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 891 artarak 1 milyon 558 bin 423'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 4 bin 498 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 432 bin 425'e yükseldi.

Bugün 3 bin 449 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 396 bin 4 oldu.

Son 24 saatte 22 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kaybı sayısı 1632'ye ulaştı.

Japonya'da bir günde en yüksek can kaybı

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 54 artarak 628 bin 746'ya çıktı.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısında en yüksek günlük artış kaydedildi. Virüs kaynaklı ölüm sayısı son 24 saatte 148 artışla 10 bin 773'e yükseldi.

Son bir günde 91 bin 277 kişiye virüs testi yapılırken 3 bin 473 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1131 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Hükümet 11 Mayıs'ta sona ermesi planlanan Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'daki olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını 31 Mayıs'a kadar sürdürülmesine karar vermişti. Vakaların artış gösterdiği Aiçi ve Hyogo eyaletlerinde de 12-31 Mayıs tarihlerinde OHAL uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı