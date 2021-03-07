Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 30 yaralı

Pakistan'da sefere yapan yolcu treni, Mando Dero ve Sangi istasyonları arasında, Rohri bölgesinde raydan çıktı. Çok sayıda vagonun devrildiği kazada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Pakistan'da yolcu treni, Sind eyaletindeki Mando Dero ve Sangi istasyonları arasında, Rohri bölgesinde raydan çıktı. Trenin raydan çıkması sonucu çok sayıda vagon devrildi. Pakistan medyası, kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişini de yaralandığını duyurdu. Trenin yerel saatle 01.15 sıralarında raydan çıktığı, yolcuların büyük çoğunluğunun bu sırada uyuduğu; kaza sonucu yolcular arasında panik ve kargaşa yaşandığı ifade edildi. Trenin neden raydan çıktığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken, incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı