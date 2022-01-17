Pakistan, Abu Dabi'de Husilerin SİHA saldırısını şiddetle kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, Yemen'deki İran destekli Husilerin silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleştirdiği ve aralarında bir Pakistan vatandaşının da bulunduğu 3 kişinin ölümüne yol açan saldırı İslamabad yönetimi tarafından şiddetle kınandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, Yemen'deki İran destekli Husilerin silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleştirdiği ve aralarında bir Pakistan vatandaşının da bulunduğu 3 kişinin ölümüne yol açan saldırı İslamabad yönetimi tarafından şiddetle kınandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu tür saldırıların BAE'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği vurgulanarak, bölgesel barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğu belirtildi.

Husilerin Abu Dabi'de gerçekleştirdiği ve aralarında bir Pakistan vatandaşının da bulunduğu 3 kişinin ölümüne yol açan saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, İslamabad'ın bu terör saldırısı karşısında BAE ile dayanışma içerisinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Husilerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Pakistan vatandaşı dolayısıyla BAE yetkilileriyle yakın temas halinde olduğu aktarıldı.???????

Husilerin saldırısında 3 kişi ölmüştü

Dün, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de, Yemen'deki İran destekli Husilerin SİHA ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmişti.

Patlama sonrasında, BAE ulusal petrol şirketi ADNOC ile Abu Dabi Uluslararası Havalimanı yakınında yangın çıkmıştı.

Saldırı sonucu, 2 Hindistan ile bir Pakistan vatandaşı yaşamını yitirmişti.