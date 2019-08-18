Pakdemirli: (Orman yangını) "Biz de helikopterle yangın bölgesine inerken ufak bir tehlike geçirdik"

18.08.2019 17:37

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına havadan müdahalenin rüzgar nedeniyle zor olduğunu belirterek, "Biz de helikopterle yangın bölgesine inerken ufak bir tehlike geçirdik. Şartlar çok zor. Şu anda saatte 60-70 kilometreye varan rüzgar altında çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Bakan Bekir Pakdemirli, Karabağlar Tırazlı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale çalışmalarını havadan denetledi. Bakan Pakdemirli, daha sonra Tekketepe Gözetleme Kulesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rüzgar nedeniyle helikopterlerin müdahalesinin kolay olmadığını dile getiren Pakdemirli, şunları söyledi:

"Biz de helikopterle yangın bölgesine inerken ufak bir tehlike geçirdik. Şartlar çok zor. Şu anda saatte 60-70 kilometreye varan rüzgar altında çalışmaya devam ediyoruz. Orman Genel Müdürümüz bölgeye intikal etti ancak olumsuz hava şartlarından dolayı iniş sağlayamıyor. Yangın 20-30 hektar alanı etkilemiş vaziyette. 40 üzerinde arazöz, 8 helikopterle yangına müdahale ediyoruz. Onlarca iş makinesi ve ciddi anlamda personelle müdahale ediliyor. Yangın büyük bir yangın olmamakla beraber rüzgarın yangını taşıma potansiyeliyle ciddiye almamız gereken bir yangın. Orman teşkilatı tüm ekipleriyle burada."

"Daha fazla dikkat etmemiz lazım"

Sabuncubeli'nde ve Buca'da çıkan yangınların söndürüldüğünü aktaran Bakan Pakdemirli, Urla Yağcılar'da çıkan yangının da kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangının, göreceli olarak kontrol altında olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Yangınların geneli ihmal ve dikkatsizlikten çıkıyor. Yüzde 90'ından fazlası dikkatsizlik ve ihmalden çıkıyor. Orman teşkilatımız yangınla mücadelede dünyada birinci sırada ama ağacı sevip sahip çıkma konusunda vatandaşlarımız birinci sırada diyemem. Daha fazla dikkat etmemiz lazım. Bunlar milli servet. Bir ağacın dahi yanmaması önemli. Biz teşkilat olarak bir ağaç daha az yansın diye mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA