Pakdemirli: "Permakültür tasarım modelini uygulamaya aldık"
AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelinde yapılan "İklim Değişikliği ve Tarım" Çalıştayı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelinde yapılan "İklim Değişikliği ve Tarım" Çalıştayı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (3)