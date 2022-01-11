Pakdemirli: "Permakültür tasarım modelini uygulamaya aldık"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelinde yapılan "İklim Değişikliği ve Tarım" Çalıştayı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (3)