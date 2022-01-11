Pakdemirli: "Permakültür tasarım modelini uygulamaya aldık" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakdemirli: "Permakültür tasarım modelini uygulamaya aldık"

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelinde yapılan "İklim Değişikliği ve Tarım" Çalıştayı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelinde yapılan "İklim Değişikliği ve Tarım" Çalıştayı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (3)

Pakdemirli: Permakültür tasarım modelini uygulamaya aldık

Pakdemirli: Permakültür tasarım modelini uygulamaya aldık

Pakdemirli: Permakültür tasarım modelini uygulamaya aldık

Pakdemirli: Permakültür tasarım modelini uygulamaya aldık

Afgan anne eşinden kalan borcu ödeyemezse küçük kızı elinden alınacak

Afgan anne eşinden kalan borcu ödeyemezse küçük kızı elinden alınacak

 Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title