Özhaseki: İstanbul'da CHP Belediyeciliği Döneminde Vahşi Depolama Vardı (2)

'ERCİYES KAYAK MERKEZİ TÜRKİYE'DE TEK'

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, geri dönüşüm tesisi açılışının ardından Nuri Efendi Cami ve Kuran Kursu'nun tanıtım törenine geçti. Törene, Özhaseki ile AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Özhaseki, belediye başkanlığı döneminde çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Erciyes Kayak Merkezi diye bir projemiz var. Türkiye'de tek proje. Bütün şehirleri gezen kardeşiniz olarak söylüyorum. Buraya hafta sonları 60-70 bin kişi geliyor. Her gelen pastırma, sucuk alıyor. Şehirde ekonomiye canlılık getiriyor. Biz belediye olarak kendi cebimizden stadyum ve Yamula Barajı'nı yaptık. Kayseri bugün sanayisi, ticareti, kültürü ve sanatıyla övünülecek bir yere geldi. Kayseri ayrıca 4 üniversitesiyle eğitim merkezi haline geldi. Eksiklerimiz var mı? Var. İnsanların yaşadığı her yerde eksiklikler oluşur. İdareciler olarak da eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapılır. Bunun içinde çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR ÜLKENİN BAŞINDA BU KADAR BELA YOKTUR'

Mehmet Özhaseki daha sonra İldem Emniyet Hizmet Binası'nın açılış törenine katıldı. Açılışta, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve vatandaşlar da yer aldı. Törende konuşan Özhaseki, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ifade ederek, "Üzerinde yaşadığımız bu Anadolu coğrafyası en eski yerleşim yerlerinden birisi. Son yüzyılda burası mazlumların sığınma coğrafyası olmuştur. Adımız Türk milleti olmuş. Hiçbir ülkenin başında bu kadar bela yoktur. 40 yıldır PKK belası ile mücadele ediyoruz. Bir başka bela FETÖ belası. O da din adına ortaya çıktı. Birkaç yıl önce onların da gerçek yüzünü gördük. Bunlarda hırsızlık var, bunlarda bant yerleştirerek insanların üzerine gitmek var. Tezgah kurma var mı? Var. MİT TIR'larını çevirip şikayet etmek var mı? Var. Bu lanet örgütü 15 Temmuz'da tanıdık. O şizofren adamdan başlayarak bir tek masum insanın kanına giren lanetler belalarını bulacaklar. Dinin yasakladığı ne varsa tersi bunlarda var" dedi.

Türkiye'nin son yıllarda zorlu günlerden geçtiğini vurgulayan Özhaseki, "Bu topraklar Anadolu'nun tam ortası. Rabbim inşallah bir daha kötülük vermesin. Son yılarda atlattığımız bela herhangi bir ülkenin başına gelmiş olsaydı emin olun ayakta kalamazlardı. Rabbim bizim nazarımızı kesmesin. Biz bu belaların altından kalkıyoruz. Bizi dize getiremeyenler ekonomik olarak dize getirmek istediler. Türkiye'yi adeta terör ülkesi ilan edip turistlerin önünü kesmeye çalıştılar. Paralarla oynayarak Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştılar. Ancak başarılı olamadılar. İnşallah bu kötü günler geriye doğru gidiyor" diye konuştu.