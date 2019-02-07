Özgür Özel, CHP'nin Karaman Aday Tanıtım Toplantısına Katıldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Tavrınızı, gönlünüzü ortaya koyarak, gerekirse söz vererek bu seçimi ilmek ilmek, tane tane siz alabilirsiniz." dedi.

Yunus Emre Konferans Salonu'nda, partisinin Karaman merkez, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katılan Özel, herkesin belediye başkan adayı gibi çalışması gerektiğini söyledi.

Özel, "Tavrınızı, gönlünüzü ortaya koyarak gerekirse söz vererek bu seçimi ilmek ilmek, tane tane siz alabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Yerel seçimlerle ilgili algı yaratılmaya çalışıldığını öne süren Özel, bu seçimin beka seçimi olacağı söylemlerinin inandırıcılığı olmadığını kaydetti.

Bu tür söylemlerle vatandaşın korkutulmaya çalışıldığını savunan Özel, şöyle devam etti:

"Şimdi korkuyla 'bize oy vermezsen beka sorunu var' diyorlar. Bu ülkenin beka sorunu, bir tek adama karşı onun parçaladığı ve yedi düvele istila ettirdiği bir tek adamın, yetkilerini almak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp, kongreler yapıp, meclis kurulup o meclisten Kurtuluş Savaşı yönetildiğinde 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet kurulup yetkiler bir tek adamdan alınıp millete verildiğinde bu ülkenin beka sorunu bitti."

Özel, partililerden sandıklara sahip çıkmalarını da istedi.

Aday tanıtım toplantısına, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, CHP Karaman Belediye Başkan Adayı Emin Ege, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile partililer katıldı.

Kaynak: AA