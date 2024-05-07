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Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi?

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Birçok kişi Anneler Günü'ne özel hediyeleri ve fırsatları araştırıyor. Anneler Günü hediyesi arayan birçok kişiye gelen bir mesaj oldukça kafa karışıklığı yarattı. Peki, Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu?

Son dönemde sosyal medya üzerinden yayılan Trendyol'un Anneler Günü için iPhone hediye ettiği iddiaları gündemde. Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu?

TRENDYOL ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ İPHONE HEDİYESİ DOĞRU MU?

Konuyla ilgili olarak, Trendyol Destek hesabı sosyal medyada yapılan bir soruya yanıt verdi. Açıklamada, bu tür hediyelerin gerçek olup olmadığına dair net bilgiler verildi ve kullanıcıların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Bir sosyal medya kullanıcısının X (Twitter) üzerinden sorduğu soruya Trendyol Destek ekibi şu cevabı verdi: "Merhaba, iletmiş olduğunuz bağlantı firmamıza ait değildir. Gerekli incelemenin yapılması adına ilgili ekiplerimize bilgilendirme sağladık. Bu yönde iletilen bağlantı ve yönlendirmelere itimat etmemenizi rica eder, geri bildiriminiz için teşekkür ederiz."

Bu tarz kampanyalar genelde firmaların sosyal medya hesapları ve resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Dolandırıcıların böyle özel günleri fırsat bilerek gönderdiği mesajlar ise birçok kullanıcıyı mağdur ediyor. Bu sebeple de "Trendyol Anneler Günü iPhone hediyesi" gibi ibareler gerçeği yansıtmıyor.

Trendyol Destek ekibi, kullanıcının paylaştığı bağlantının Trendyol'a ait olmadığını belirtti ve ilgili ekiplere bilgi vererek gerekli incelemenin yapılacağını bildirdi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Anneler Günü Trendyol Gündem Teknoloji Ekonomi Haberler

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