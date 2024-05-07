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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e tepki

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeğenini belediye şirketine yönetim kurulu olarak atayan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e tepki gösterdi. İmamoğlu, "Belediyeler eş, dost yeri değil kardeşim. Ben de aynı şeyi yapıyorsam bana da hesap soracaksınız." ifadelerini kullandı.

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğenini belediye şirketine yönetim kurulu olarak getirmesinin yankıları sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bozbey'e tepki geldi.

AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atamasının yankıları hala sürüyor.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e tepkiBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey

"BURASI EŞ, DOST, AKRABA YERİ DEĞİL KARDEŞİM"

İBB Başkanı İmamoğlu, "Derhal gereğini yapmalılar. Burası eş, dost, akraba yeri değil kardeşim. Kim ise fark etmez. Ben de aynı şeyi yapıyorsam, benim partim de hesap soracak, kendi vicdanı da hesap soracak. Gitsin marifetini başka yerde göstersin. Bu konuda çok netiz. Bu konuda taviz yok." dedi.

"DERHAL O YANLIŞI DÜZELTECEK"

İmamoğlu, konuya ilişkin açıklamasının devamında "Derhal o yanlışı düzeltecek. 'Kusura bakmayın hemşehrilerim, bir hata olmuştur. Düzeltiyorum, işime bakıyorum.' diyecek. Bitti, bu kadar basit." şeklinde konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e tepkiİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

NE OLMUŞTU?

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atamıştı. Bozbey, yeğeninin liyakatli olduğunu savunup "Bu gençler hiç mi çalışmayacak?" diye de sitem etmişti. Bozbey, gelen tepkiler üzerine ise, "Bu sadece düşündüğümüz bir şeydi. Hayata geçirmedik, böyle bir atama olmayacak. Yeğenim kendi isteğiyle bu görevden affını istedi." demişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (4)

Umut Mergen:

EKREM REIS ADAMSIN

170
14
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Hasan Durmuş:

Eko hangi tatilden haber saliyorsun

16
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vatandaş osman :

CHP oyunu korumak hatta arttırmak istiyorsa, mutlaka el atmalı bu olaya.

9
2
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duyarlı vatandaş:

Talimat şart düzeltme gelmeli

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0
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