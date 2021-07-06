Özgür Karabat kimdir? Özgür Karabat kaç yaşında, nereli? Özgür Karabat biyografisi!

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP 3.bölge İstanbul milletvekili adayıdır. 1 Mayıs 1974 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Peki, Özgür Karabat kimdir? Özgür Karabat kaç yaşında, nereli? Özgür Karabat mesleği nedir? Özgür Karabat hayatı ve biyografisi nedir?

Özgür Karabat'ın hayatı merak edilmeye başlandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP 3.bölge İstanbul milletvekili adayıdır. 1 Mayıs 1974 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Peki, Özgür Karabat kimdir? Özgür Karabat kaç yaşında, nereli? Özgür Karabat mesleği nedir? Özgür Karabat hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÖZGÜR KARABAT KİMDİR?

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP 3.bölge İstanbul milletvekili adayıdır.

1 Mayıs 1974 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini, babasının da öğretmen olarak görev yaptığı memleketinde tamamladıktan sonra, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yaptı.

1996 yılında üniversite sıralarında tanıştığı Dilek Hanım ile 2000 yılında evlendi. Karabat'ın 2006 yılında Umut adında ki oğlu dünyaya geldi.

Üniversite mezuniyeti sonrası Türkiye'nin ön de gelen dış ticaret firmalarında genel müdür olarak çalıştı.

İleri derecede İngilizce bilgisine sahip olan Karabat, aynı zamanda Uluslararası Finansal Raporlama Uzmanı ünvanına da sahiptir.

1 Şubat 2009 yılında aktif siyaset hayatını sürdürdüğü CHP'nin Başakşehir İlçe Başkanlığı görevine getirildi, iki kez üst üste seçilerek bu görevi sürdürdü.

Özgür Karabat, 2013 yılının Temmuz ayında Başakşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı için İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı.

Aday belirlemek için yapılan önseçimde %67 ile İstanbul'un ilçeleri arasında en çok oyu alan aday adayı oldu.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.