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Adana Demirspor, Erkan Zengin, Türkiye, İsveç, Spor, Haber

(Özel haber) Erkan Zengin: "İsveç'e yollanan jet, göğsümüzü kabarttı"

Adana Demirspor Kaptanı Erkan Zengin gündeme ilişkin konuştu.

27.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:29
(Özel haber) Erkan Zengin:

Adana Demirspor Kaptanı Erkan Zengin gündeme ilişkin konuştu. İsveç vatandaşı olan Zengin, Sağlık Bakanlığı'nın İsveç'e özel uçak gönderip vatandaşımızı getirmesiyle ilgili olarak, "İsveç'te sağlıkla ilgili hiçbir şey yok. Ölsen daha iyi. Buradan giden uçak, hepimizin göğsünü kabarttı. Kuzenlerim hastalığa yakalandı ve hiçbirini hastaneye kabul etmediler, hepsi evde geçirdi hastalığı" ifadelerini kullandı.

10 yıldan uzun süredir Türkiye'de birçok takımda oynayan ve İsveç Milli Takımı'nın da formasını giyen Adana Demirspor Kaptanı Erkan Zengin, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. 2 Mayıs'ta idmanlara başlayacaklarını belirten ve hazırlıklarını Antalya'da sürdürdüğünü söyleyen Zengin, "Ligler 12 Haziran'da başlarsa 40 günlük bir süremiz olacak. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Vücuttan daha önemlisi, kafa olarak hazırlanabilir miyiz? Bu ayrı bir durum. Ben vücuttan daha çok oyuncuların kafa olarak orada olmayacağına inanıyorum. Hepimiz ayrı insanlarız. Farklı düşüncelerimiz var. Bazıları için bu virüs belki çok korkutucu olmayabilir ama bazıları elinde dezenfektanla geziyor. Devletimizin zaten çabasını görüyoruz. Her gün güzel haberlerle kafamız daha çok rahatlıyor. O yüzden bu da sahaya yansıyacaktır. Bir yerde de bunun bir sonunun olması gerekiyor. Futbolun da başlaması gerekiyor. İsveç'i takip ediyorum. Futbolcular antrenmana çıkıyor. Vaka çok fazla. Stockholm'de virüse yakalanan 700 bin insan var. Bu şehirde 1,5 milyon insan yaşıyor, neredeyse yarısı virüse yakalanmış. Onların yaptığı doğru mu bilmiyorum. Okullar açık, çocuklar okula gidiyor. Burada biz yapsak, önlemini almazsak belki 10 katı olacak. Burada 80 milyon nüfus var, orada 10 nüfus milyon var ve inanılmaz sayıda vaka var İsveç'te. Devletimizin vereceği haberler sahaya da yansır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İsveç'te hastaneye gitseler bile almıyorlar"

İsveç'te korona testi pozitif çıkmasına karşın hastaneye kabul edilmeyen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in kızının çektiği video sonrasında Sağlık Bakanlığı özel bir jet göndererek vatandaşımızı alıp Türkiye'ye getirmişti. Yaşananlarla ilgili olarak konuşan Erkan Zengin, "İsveç'te sağlıkla ilgili hiçbir şey yok. Orada ölsen daha iyi. Öyle bir durum var. Hastaneye almazlar şu an. Benim kuzenlerimde de virüs oldu, hepsi evde kalıyor. Hastaneye gitseler bile almıyorlar. Evde geçirdiler bu hastalığı. Devletimizin uçak gönderdiğini gördüm ve tüylerim diken diken oldu. Antalya'da kamp yapılan dönemlerde İsveç, futbol takımlarını buradan çekmişti ve İspanya'da kamp yapacaklarını açıklamıştı. Biz bugün İsveç'in bakmadığı hastamızı uçak gönderip aldık. Bu inanılmaz bir durum ve gurur verici bir şey. Bütün dünya nasıl bir millet olduğumuzu gördü. İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, ABD'yi görüyoruz. Buradaki bakanların bile Türkiye'yle ilgili söyledikleri çok güzel. Ben arkadaşlarımla konuşuyorum, bizim yaptıklarımızı takdir ediyorlar. Burada olmaktan dolayı herkesin gurur duyması lazım. Hepimiz kenetlendik. Hem insan olarak da diğer ülkelere göre daha farklıyız. Bu yüzden birbirine sahiplenme üst seviyede. Bir kanalda bir yardım çağrısı yapılıyor, herkes yardım ediyor. Başka ülkelerde yok bu. Türkiye'yi sevmeyen ülkeler bu süreçte Türkiye'den yardım istiyor. Devletimizin inanılmaz bir çalışması var" diye konuştu.

"İbrahimovic, Hammarby'de idman yapıyor"

Avrupa'da virüsün en çok can kaybına sebep olduğu ülke olan İtalya'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'le konuştuğunu belirten Erkan Zengin, "Ibrahimovic şu anda İsveç'te, benim eski takımım olan Hammarby ile idman yapıyor. Ancak soyunma odalarını bile gruplar halinde kullanıyorlar. Gruplar halinde antrenman yapıyorlar. 2'li, 3'lü olarak duş alıyorlar. Yemeklerde birbirlerinden uzak oturuyorlar. İtalya'da arkadaşlarım var. Gerçekten kaos ortamı oluşmuş durumda orada da. 2 aydır devam ediyor sokağa çıkma yasağı ve onlar perişan" açıklamasını yaptı.

"Kilo almadım, aksine ihtiyacım olan fitness çalışmasını yaptım"

Antalya'da özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğünü de söyleyen Erkan Zengin, "Kilo almadım ama biraz kas yaptım. Çok çalışıyorum burada. Döndüğümde eskisinden daha iyi olacağıma inanıyorum. Takım antrenmanlarında gerektiği kadar fitness yapamıyorduk ama bu sefer tam anlamıyla yaptık. Sürekli maç yaptığınız zaman bunu yapma şansınız çok fazla olmuyor. Şimdi toplandığımız zaman kondisyon yüklemesiyle birlikte daha da iyi olacağım. Takımla çalışınca kondisyon antrenmanlarını çok daha iyi yapıyorsunuz. Kilo almadım, aksine 1-2 kilo verdim ve tam anlamıyla kas yaptım. Fit durumdayım" ifadelerini kullandı.

"Seyircisiz oynamanın avantajı da var"

Maçların seyircisiz oynanacak olmasının kendilerini aslında kafa olarak rahatlatacağını söyleyen Erkan Zengin, "Çünkü bizim ailelerimiz de maçlara geliyor. Ancak maçlar seyircili oynansa aklımız onlarda kalacak. Tabii ki taraftar olduğu zaman maçlar çok daha zevkli oluyor. Ama yine de bu süreçte insanların bizi evlerinde izlemesi daha sağlıklı olur. Maçlara tedirgin şekilde gelmek de onlar açısından zor olacaktır. Bizim de kafamızda soru işareti kalmaz ailemizle ilgili. Tabii ki beni motive eden seyirci. Bu zamana kadar taraftarı iyi olan kulüplerde oynadım. Benim performansımı olumlu etkiliyor. İyi bir taraftarımız var. Bu süreçte taraftarı iyi olan kulüpler olumsuz etkilenebilir. Mesela Başakşehir'i bu durum çok fazla etkilemez diye düşünüyorum" dedi.

"İlk haftalarda büyük sürprizler çıkar"

Liglerde yaşanan bu aranın ardından ilk maçlardan itibaren çok büyük sürpriz sonuçların çıkacağını da söyleyen Erkan Zengin, "En favori gördüğümüz takımları izlediğimiz zaman 'Ne oldu acaba' diye soracağız. Bu dönemi kafada atlatmak çok kolay bir durum değil. Herkes bunu ilk kez yaşıyor ve ne yapacağını hala bilmiyor. Takımın en iyi futbolcusu bundan etkilendiğinde takımın performansı düşecek. Bir de 2-3 önemli futbolcunun bu durumdan etkilendiğini düşünürseniz, sıkıntı daha da büyük olacaktır. Ben çok eminim ki, büyük sürprizler ortaya çıkacaktır" dedi. Son olarak Adana Demirspor taraftarına seslenen Erkan Zengin, "Bu büyük taraftar Süper Lig'i hak ediyor. Adana Demirspor ve Eskişehirspor, taraftarıyla beraber Süper Lig'de olması gereken takımlar. Bunun dışında taraftarlarımızı biz de özledik, 2 aydır top oynamıyoruz, onlar da özlemiştir. Bu sene kalan 6 maçta en iyi sonuçları alarak onlara şampiyonluğu hediye etmek istiyoruz. Taraftarlarımız bunu hak ediyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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