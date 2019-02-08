‘Özel bölge’ kilidi açtı, yeni yatırım 6 milyar dolarlık cari açığı bitirecek

Socar, 2 milyar dolar yatırım yapacağı yeni petrokimya tesisi ile yıllık 6 milyar dolarlık cari açığı bitirecek. Socar Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, Aliağa'daki arazi için 'Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesinin bürokrasiyi bitirdiğini, BP'nin ortaklık için gelmesine neden olduğunu söyledi.