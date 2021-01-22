Özbekistan'ın altın ve döviz rezervi 2020'de 5,7 milyar dolar arttı
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Özbekistan'ın altın ve döviz rezervi 2020'de 5,7 milyar dolar arttı

22.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:17
Özbekistan'ın altın ve döviz rezervi 2020'de 5,7 milyar dolar arttı

Özbekistan'ın toplam altın ve döviz rezervleri geçen sene 5 milyar 731,9 milyon dolar artış kaydetti.

Özbekistan'ın toplam altın ve döviz rezervleri geçen sene 5 milyar 731,9 milyon dolar artış kaydetti.

Özbekistan Merkez Bankası, ülkenin altın ve döviz rezervlerine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre 1 Ocak 2020'de 29 milyar 172,1 milyon dolar olan ülkenin altın ve döviz rezervleri, geçen yıl 5 milyar 731,9 milyon dolar artarak 1 Ocak 2021 itibarıyla 34 milyar 904 milyon dolara ulaştı.

Açıklamaya göre, ülkenin toplam rezervlerinin 20 milyar 216,7 milyon dolarını altın, kalan kısmını ise döviz rezervleri oluşturdu.

Özbekistan'ın altın ve döviz rezervleri 2019'da yüzde 8,3 artarak 1 Ocak 2020 itibarıyla 29 milyar 172,1 milyon dolar olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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