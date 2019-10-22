Özbek Bakan Yardımcısının Fetih Yolculuğu

22.10.2019 13:44

Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğiyle kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Binlerce ziyaretçinin akın ettiği Fetih Müzesi'nin son misafirleri bir dizi ziyaret için Bursa'ya gelen Özbekistan Kültür Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov oldu. Müzede ilk olarak Osmanlı döneminin önemli olaylarının anlatıldığı tabloları inceleyen Özbek Bakan Yardımcısı'na, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar eşlik etti. Başkan Dündar, çevre dostu olarak inşa edilen binanın mimari ve teknik özellik hakkında Nazarbekov'a bilgiler verdi. Daha sonra 42 metre açıklığındaki kubbe bölümüne çıkan Özbekistan Kültür Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov, Bursa'nın fetih gününün canlandırıldığı panoramik resmi büyük bir ilgiyle inceledi.

"İnsanlara Geçmişini Öğreten Bir Eser Olmuş"

Fetih Müzesi'nin her anlamda etkileyici olduğunu belirten Özbek Bakan Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov, "Misafirperverliği için hem kendim hem de Özbekistan halkı adına Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Fetih Müzesi, insanlara geçmişini öğreten çok önemli bir eser olmuş. Böyle güzel bir eseri gezme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Burasının birçok müze yatırımcısına örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Bu olağanüstü müzeyi kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Dündar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretin anısına Ozodbek Nazarbekov'a Osman Gazi'nin tahta oturuşunu simgeleyen bir biblo hediye etti.

Kaynak: Bültenler