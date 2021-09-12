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Oyuncular Sendikası'nın yeni başkanı Vahide Perçin

Hürriyet - Haberler | Magazin
Oyuncular Sendikası'nın yeni başkanı Vahide Perçin

4 yıldır görevi sürdüren Demet Akbağ, tüzük gereği süresini doldurarak görevini bıraktı.

4 yıldır görevi sürdüren Demet Akbağ, tüzük gereği süresini doldurarak görevini bıraktı. Oyuncular Sendikası'na üye olan birçok sanatçı sandığa giderek oyunu kullandı. Yapılan seçim sonucunda sendikanın 4'üncü Genel Başkanı Vahide Perçin seçildi. Sercan Gidişoğlu, Taner Rumeli, Ece Dizdar, Serdar Orçin, Öykü Karayel Bonomo, Atilla Gündoğdu, Berfin Zenderlioğlu, Emre Yetim de yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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Haber: Oyuncular Sendikası'nın yeni başkanı Vahide Perçin - Haberler Magazin
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