Oturum ve çalışma izni vaadiyle dolandırıcılığa 43 gözaltı
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Oturum ve çalışma izni vaadiyle dolandırıcılığa 43 gözaltı

Oturum ve çalışma izni vaadiyle dolandırıcılığa 43 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıların işlerini takip etme vaadiyle rüşvet alarak, dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında kamu görevlileri de bulunan 43 kişi gözaltına alındı.

TÜRKİYE'de oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıların işlerini takip etme vaadiyle rüşvet alarak, dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında kamu görevlileri de bulunan 43 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye'de oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıların işlerini takip etmek vaadiyle rüşvet aldığı, sahte belgelerle oturum izni aldığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucunda ülke genelinde 11'i kamu görevlisi, 1'i avukat olmak üzere toplam 51 şüpheli tespit edildi. Oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıları, işlerini yapma vaadiyle dolandırdığı belirlenen 51 kişi için gözaltı kararı verildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu iddia edilen şüphelilere yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 43'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 8'inin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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