Otomobilin ırmağa düşme anı güvenlik kamerasında

11.10.2019 16:44

Bartın'da, park halindeki otomobilin ırmağa düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Tersane Caddesi'ndeki ırmak kenarında bir aracın ırmağa düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin olay yerine geldiği ve inceleme yaptığı sırada kalabalığı gören ve alana gelen Sedat Bayrak, 74 AAC 806 plakalı aracının yerinde olmadığını fark etti. Düşen aracın kendisine ait olduğunu gören Bayrak, durumu polis ekiplerine söyledi.

Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ırmağın yakınındaki bir restoranda garson olarak çalıştığını ve aracı sabah saatlerinde ırmaktan yaklaşık 30 metre geriye park ettiğini anlattı.

Irmağa düşen aracın kendi aracı olduğunu olay yerine gelmesiyle anladığını belirten Bayrak, "Kalabalığı gördüm ve geldim. Aracın ırmağa düştüğünü de burada öğrendim. Sağlık olsun." dedi.

Öte yandan, otomobilin ırmağa düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA