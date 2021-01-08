Otomobilde yanarak öldü (2)
08.01.2021 14:12 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:20
BUGÜN İŞE BAŞLAYACAKTIKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden Ufuk Kızılırmak'ın, Yalova'nın Altınova ilçesinde bugün işe başlayacağı öğrenildi.
BUGÜN İŞE BAŞLAYACAKTI
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden Ufuk Kızılırmak'ın, Yalova'nın Altınova ilçesinde bugün işe başlayacağı öğrenildi. Bu sabah işe gitmek için otomobiline binen Ufuk Kızılırmak'ın yangın sırasında dışarı çıkamadığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı