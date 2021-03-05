BOLU Otomobilde 515 gram uyuşturucuyla yakalandı
05.03.2021 17:50 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:06
Otomobilde 515 gram uyuşturucuyla yakalandıBOLU'da, TEM Otoyolunda durdurulan otomobilde 515 gram bonzai ile yakalanan M.İ. (35) gözaltına alındı.
Otomobilde 515 gram uyuşturucuyla yakalandı
BOLU'da, TEM Otoyolunda durdurulan otomobilde 515 gram bonzai ile yakalanan M.İ. (35) gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolunda yaptığı uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 515 gram bonzai ele geçirildi. Araç sürücüsü M.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı