Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Adıyaman Malatya karayolunda otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
03.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:34

Adıyaman Malatya karayolunda otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman Çelikhan-Malatya karayolu üzerinde Sadık U. Yönetimindeki 27 BIV .. plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek ters döndü.

Otomobilde bulunan Aydın U., Derya U., Yıldız A. ve sürücü yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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