Otomobil reklam tabelasına çarptı: 2 yaralı



KOCAELİ - Kocaeli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce yol kenarında bulunan bariyerlere, sonra reklam tabelasına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf K. idaresindeki 41 RY 034 plakalı otomobil, Yalova istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki bariyerlere sonra reklam tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yusuf K. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Karamürsel devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafında kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.