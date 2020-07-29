Otomobil bir anda alev aldı, vatandaşlar kovayla su taşıyıp hortumla su sıkarak söndürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobil bir anda alev aldı, vatandaşlar kovayla su taşıyıp hortumla su sıkarak söndürdü

Otomobil bir anda alev aldı, vatandaşlar kovayla su taşıyıp hortumla su sıkarak söndürdü İstanbul Kağıthane'de bir otomobilin yandığı gören vatandaşlar evlerinden taşıdıkları kova suyla otomobili söndürmeyi başardı, o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Otomobil bir anda alev aldı, vatandaşlar kovayla su taşıyıp hortumla su sıkarak söndürdü
29.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:03

Otomobil bir anda alev aldı, vatandaşlar kovayla su taşıyıp hortumla su sıkarak söndürdü

İstanbul Kağıthane'de bir otomobilin yandığı gören vatandaşlar evlerinden taşıdıkları kova suyla otomobili söndürmeyi başardı, o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

İSTANBUL - İstanbul Kağıthane'de bir otomobilin yandığı gören vatandaşlar evlerinden taşıdıkları kova suyla otomobili söndürmeyi başardı, o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre olay saat 00.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi Akyazı sokakta meydana geldi. Sürücüsü belirlenmeyen 34 CTD 544 plakalı Peugeot marka otomobil yokuş aşağı indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda yanmaya başladı. İçeresinde bulunan sürücü kendini son anda dışarı atarken motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.

Kovayla su taşıyıp, hortumla su sıktılar

Otomobilin yandığını gören vatandaşlar yangını söndürmek için adeta seferber oldu. Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen yangında vatandaşlardan kimileri evlerinden taşıdığı kova suyla su dökerek kimisi ise hortumla su sıkarak otomobili kısa sürede söndürmeyi başardı. Yangında kimse yaralanmazken otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangının sönmesi ile vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yanan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Magazin
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü 3. Sayfa
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Güncel
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı
Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı
Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir
Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Son Dakika: Euro 8,24 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Euro 8,24 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hulusi Akar Fatih Sultan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Simge Sağın Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Otomobil bir anda alev aldı, vatandaşlar kovayla su taşıyıp hortumla su sıkarak söndürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 18:32:42. #1.15#
title