Otomobil, Akaryakıt Tankeriyle Çarpıştı: 1 Ölü
BOLU'nun Mengen ilçesinde iddiaya göre, lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçerek akaryakıt tankeriyle çarpıştı.
BOLU'nun Mengen ilçesinde iddiaya göre, lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçerek akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Birhan Ceylan (52) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Yeniçağa-Mengen karayolunda meydana geldi. Mengen yönüne giden Birhan Ceylan yönetimindeki 06 BL 4364 plakalı otomobil seyir halindeyken, lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil, heyelan nedeniyle Yeniçağa yönünden 2 şeritli ulaşım sağlanan yolda karşı şeride geçerek, Halil Turgut yönetimindeki 27 C 0522 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Birhan Ceylan yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle Yeniçağa-Mengen karayolu yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Bolu