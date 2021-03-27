Son dakika haberi! Otobüsle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı
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Son dakika haberi! Otobüsle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Düzce'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı
Düzce'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Teldüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya Karasu istikametinden Düzce Akçakoca istikametine seyir halinde olan otobüs ile karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü 11 kişi yaralandı. Ekiplerin kaza yerindeki inlemeleri sürüyor.

(Enes Bektaş-Tuncay Türkgülü/İHA)

Son dakika haberi! Otobüsle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı
Son dakika haberi! Otobüsle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı
Son dakika haberi! Otobüsle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı
Son dakika haberi! Otobüsle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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