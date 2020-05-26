Osmanlı döneminde Rumeli'de bayram sofraları bademli baklavayla tatlanıyordu
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Osmanlı döneminde Rumeli'de bayram sofraları bademli baklavayla tatlanıyordu

Edirne Mutfak Kültürü Araştırmacısı Müşerref Gizerler, Osmanlı döneminde Edirne başta olmak üzere Rumeli'de bayram sofralarının bölgeye özel bademli baklavayla tatlandığı söyledi.

Osmanlı döneminde Rumeli'de bayram sofraları bademli baklavayla tatlanıyordu
26.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:37

Edirne Mutfak Kültürü Araştırmacısı Müşerref Gizerler, Osmanlı döneminde Edirne başta olmak üzere Rumeli'de bayram sofralarının bölgeye özel bademli baklavayla tatlandığı söyledi.

Gizerler, FoodinLife Gastronomi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Gökmen Sözen tarafından sanal ortamda hazırlanan "Bayram Sohbetleri" programında, Edirne'ye Osmanlı'dan miras bayram lezzetlerini ve kentin gastronomik değerlerini anlattı.

Dini bayramların İslam kültüründe çok önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Gizerler, "Tabi bayram dendiğinde, bayram sofraları akla gelir. Geçmişte bayramlarda geleneksel olarak sabahları kahvaltı yapılmaz onun yerine yemek yenirdi. Son yıllarda bu durum kahvaltıya dönüştü artık." dedi.

Gizerler, Edirne'de Ramazan Bayramı'nın farklı anlamlar taşıdığını ve geleneksel tatlı yapma adetlerinin günümüzde halen sürdürüldüğünü ifade etti.

Geçmişte olduğu gibi Ramazan ayının 15'inden itibaren evlerde bayram tatlısı yapma telaşı başladığını belirten Gizerler, Osmanlı döneminde her evde Edirne bademinden yapılan bademli baklavanın sofraları tatlandırdığını dile getirdi.

Bademli baklavanın Rumeli'ye özgü bir kültür olduğunu vurgulayan Gizerler, şöyle devam etti:

"Yemek kültürü coğrafi ürünlerle ilgilidir. Edirne geçmişte bağlarıyla ünlü bir kentti. Edirne'nin fethi bile rivayete göre Yıldırım bağlarından başlamıştır. O bağlarda binlerce badem ağacı olurdu. Edirne bademi lezzetiyle çok ünlüdür. Edirne'de Yıldırım bölgesinde Bademlik mevkisi vardır. Son yıllarda bademliklerin gelişmesi için çalışmalar var.

Bu bademli baklava 70-80 yufkadan oluşan ve her katına kavrulmuş Edirne bademi konularak yapılan tereyağlı ve gevrek bir bayram tatlısıdır. Kesimi de özeldir ve yıldız şeklindedir. Yine Edirne'de bayramlarda cevizli olarak yapılan bir tatlı olan oturtma yapılır. Bu gelenek evlerde devam ediyor. Ancak son yıllarda baklavalarda da ceviz kullanılıyor, badem pahalı olduğundan dolayı."

Bayramlarda boğça böreği, yaprak sarma ve etli dolma gibi geleneksel lezzetlerin sofraları şenlendirdiğini de belirten Gizerler, Hıdrellez günü başta olmak üzere şenliklerde kuzu çevirme gibi et yemeklerinin yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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