Osmaniye'de kar nedeniyle yolda bekleyenlere kumanya dağıtıldı
Osmaniye-Gaziantep kara yolunun ulaşıma kapatılmasının ardından yolda bekleyenlere kumanya dağıtıldı, sıcak çorba ikram edildi.
BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Osmaniye- Gaziantep kara yolunun ulaşıma kapatılmasının ardından yolda bekleyenlere kumanya dağıtıldı, sıcak çorba ikram edildi.
Sabah kar yağışı nedeniyle kara yolunda, Bahçe ilçesinden Gaziantep yönüne araç geçişine izin verilmedi. Durdurulan araçlar nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.
Bahçe Belediyesi ekipleri ise yolda bekleyen sürücü ve yolculara sıcak çorba ile kumanya dağıttı.