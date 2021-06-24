Osmaniye'de evsel atıklar kadınlar tarafından el işi ürünlere dönüştürülüyor
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Osmaniye'de evsel atıklar kadınlar tarafından el işi ürünlere dönüştürülüyor

Osmaniye'de evsel atıklar kadınlar tarafından el işi ürünlere dönüştürülüyor
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kadınlar kağıt, kumaş, cam gibi evsel atıkları toplayıp el işi ürünlere dönüştürerek satışa sunuyor.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kadınlar kağıt, kumaş, cam gibi evsel atıkları toplayıp el işi ürünlere dönüştürerek satışa sunuyor.

Mehmetli beldesinde, bir grup ev hanımı tarafından başlatılan "Geri Dönüşümü Sanatla Buluşturuyoruz" projesi kapsamında kadınlar plastik, cam, kağıt, taş ve eski kumaş gibi evsel atıkları toplayarak tekrar ekonomiye kazandırıyor.

Topladıkları atıkları belde belediyesince tahsis edilen atölyede dekoratif biblo, çanta, kavanoz, oyuncak gibi el işi ürünlere çeviren kadınlar, bunları satarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Mehmetli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Seyitoğlu, AA muhabirine, kadınların hem çevreyi korumak ve hem de aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla atık malzemeleri sanata dönüştürdüğünü söyledi.

Kadınların emek vererek yaptığı çalışmalara her zaman destek sunduklarını ifade eden Seyitoğlu, "Kadınlar, atıkları geri dönüşüme ve sanata dönüştürüyorlar. Kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir şeyler kazandırıyorlar, aynı zamanda da çevreye sahip çıkmış oluyorlar. Emek sarf ediyorlar. Çok güzel ürünler ortaya çıkarıyorlar. Biz de katkı olması için atölye kurduk. Elimizden geldiği kadar her zaman kadınlarımızın yanındayız." diye konuştu.

Kadınlardan 2 çocuk annesi Gülçin Eraslan da atık malzemeleri değerlendirerek aile bütçesine katkıda bulunduklarını belirtti.

Ürünleri değerlendirmek için kooperatif kurmak istediklerini anlatan Eraslan şöyle konuştu:

"Mehmetli beldesi hanımları olarak biz evde boş boş oturmaktansa neler yapabiliriz, nasıl aile bütçemize katkıda sağlarız düşüncesiyle bir araya geldik, istişare yaptık. Cam atıklarımızdan kağıtlardan, kartonlardan, plastiklerden, evimizde kullanıp atamadığımız penyelerden çantalar yaptık. Kağıtlarımızı şekillendirerek biblolar yaptık. Belediye Başkanımızın tahsis ettiği atölyemizde bir araya geliyoruz, herkes farklı bir fikir üretiyor ve böylece kendimizi geliştiriyoruz. Doğaya zarar vermektense geri dönüşümü sanatla buluşturduk."

Kadınlardan 3 çocuk annesi Ayşe Kalle de evsel atıkları değerlendirerek güzel ürünler ortaya çıkardıklarını söyledi.

Osmaniye'de evsel atıklar kadınlar tarafından el işi ürünlere dönüştürülüyor
Osmaniye'de evsel atıklar kadınlar tarafından el işi ürünlere dönüştürülüyor
Osmaniye'de evsel atıklar kadınlar tarafından el işi ürünlere dönüştürülüyor
Osmaniye'de evsel atıklar kadınlar tarafından el işi ürünlere dönüştürülüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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