Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 93 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 93 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Kasım - 5 Aralık arasında kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 93 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 29,19 gram metamfetamin ile 46 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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