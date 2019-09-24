Osmaneli'ndeki konaklara 50 bin TL destek verilecek

24.09.2019 12:02

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan 3 adet konak için Tarihi Kentler Belediyeler Birliği'nden proje desteği sağlandı.



Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Osmaneli Belediyesi'nin Tarihi Kentler Belediyeler Birliği'nin proje yardımlarını en çok kullanan belediye olduğunu ifade etti. Şahin, "Tarihi Kentler Belediyeler Birliği Olağan Genel Kuruluna katıldık. Tarihi eserlere ve varlıklara sahip olan 55 belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği belediyelerimize tarihi varlıkların korunması, projeler, eğitim, destekler ve hibeler konularında yardımcı oluyor ve uygulama birliği sağlıyor. Osmaneli Belediyesi olarak 2014-2019 döneminde özellikle Tarihi Kentler Birliğinin proje yardımlarını en çok kullanan belediye olduk. Tarihi Kentler Birliği yöneticileri ile proje yardımlarından yararlanmak için restorasyonu planlanan tarihi konakların görüştük. Tarihi Kentler Birliği en az üç konağın restorasyon projesine 50 bin TL destek verecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA