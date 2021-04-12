Osmancık'ta silinen yaya geçidi çizgilerinin boyanması isteniyor
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Osmancık'ta silinen yaya geçidi çizgilerinin boyanması isteniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Osmancık'ta silinen yaya geçidi çizgilerinin boyanması isteniyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde bazı cadde ve kavşaklardaki yaya geçidi çizgilerinin silinmiş olması vatandaşları tedirgin ediyor.

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Çorum'un Osmancık ilçesinde bazı cadde ve kavşaklardaki yaya geçidi çizgilerinin silinmiş olması vatandaşları tedirgin ediyor.

Osmancık ilçe merkezi ve muhtelif yerlerde bulunan yaya geçidi çizgilerinin silinmiş olması vatandaşları endişelendiriyor. Vatandaşlar yetkililerden bu alanlardaki çizgilerin boyanarak yenilenmesini talep ederken "Kırmızı Çizgi" uygulamasını da hatırlattılar.

Yaya geçitlerindeki çizgilerin silinmiş olmasının sürücülerin görüş mesafesini de sınırlayabileceğini belirten vatandaşlar, "Geçtiğimiz ay sonu İçişleri Bakanlığı bir kampanya başlatarak trafikte yaya önceliğine dikkat çekti. Ancak ilçemizin en işlek caddelerinden biri olan Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesi başta olmak üzere, bazı cadde ve kavşaklarda yaya geçidi çizgileri silinme noktasına gelmiş durumda.

Çizgilerin bu denli silinmiş olması biz yayalar kadar sürücüleri de olumsuz etkileyebilir, onların görüş mesafelerini sınırlandırabilir. Bu geçitlerin boyanmasını, kırmızı çizgilerin de çekilmesini talep ediyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Geçtiğimiz ay sonu İçişleri Bakanlığı tarafından '30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması Osmancık'ta düzenlenen program ile gerçekleştirilmiş, bu kapsamda Cumhuriyet Anadolu Lisesi kavşağındaki yaya geçidindeki beyaz çizgiler yenilenmiş, ortada bulunan çizgiler ise kırmızıya boyanarak, yaya önceliğine bir kez daha dikkat çekilmişti. - ÇORUM

Osmancık'ta silinen yaya geçidi çizgilerinin boyanması isteniyor
Osmancık'ta silinen yaya geçidi çizgilerinin boyanması isteniyor
Osmancık'ta silinen yaya geçidi çizgilerinin boyanması isteniyor
Osmancık'ta silinen yaya geçidi çizgilerinin boyanması isteniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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