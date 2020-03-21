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Haydar Yenigün, Koronavirüs, Türkiye, Avrupa, Ekonomi

OSD'den koronavirüsün etkisine ilişkin değerlendirme

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Üretime halen devam eden veya bir süre ara vermek durumunda kalan tüm şirketlerimiz Covid-19 konusunda en yüksek seviyede bilgi ve farkındalık ile bu süreci başından beri örnek şekilde yönetiyorlar.

21.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:16
OSD'den koronavirüsün etkisine ilişkin değerlendirme

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Üretime halen devam eden veya bir süre ara vermek durumunda kalan tüm şirketlerimiz Covid-19 konusunda en yüksek seviyede bilgi ve farkındalık ile bu süreci başından beri örnek şekilde yönetiyorlar. Biz sanayiciler olarak bu olağanüstü dönemi en az hasar ile atlatabilmek adına üzerimize düşen tüm gerekleri yerine getirmek üzere çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenigün yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının Türkiye'de sektöre olan etkilerini değerlendirdi.

Çin'in Wuhan bölgesinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak adlandırdığı koronavirüsün (Covid-19), dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de otomotiv sanayi üzerindeki olumsuz etkilerini göstermeye başladığını belirten Yenigün, şunları kaydetti:

"Hızla yayılan salgının merkez üssünün son günlerde Avrupa haline dönüştü. Sanayimizin en önemli ticaret ortağının AB ülkeleri olması sebebiyle Türk otomotiv sanayisinin üretimi ve ihracatı üzerinde olumsuz etkiler göstermesi maalesef kaçınılmaz hale geldi. Bu küresel salgının başından itibaren tedarik zinciri kaynaklı oluşabilecek kesintileri çok yakından takip eden ana sanayimiz, kuvvetli tedarik sanayimiz ile yakın iş birliği içinde süreci başarı ile yönetip bu durumun negatif etkilerine daha geç maruz kalmayı başardı."

Yenigün, ihracatının yüzde 80'den fazlasını AB ülkelerine gerçekleştiren Türkiye otomotiv sanayisinin, ne yazık ki bugün gelinen noktada 3 ana önemli sebepten ötürü üretimde ciddi aksaklık ve kayıplar yaşamaya başladığına işaret ederek, bu sebepleri şöyle sıraladı:

"AB pazarlarındaki ani düşüş nedeniyle, bazı ülkelerden ekonomik gerekçelerle sipariş iptallerinin gelmeye başlaması. Sınır geçişleri ve limanlarda yaşanan kesinti ve yavaşlamalar sebebiyle lojistik süreçlerinin sürdürülmesine ilişkin problemler. Avrupa'da birçok fabrikanın üretimini durdurması ile birlikte özellikle Avrupa'dan temin edilen komponentlerin tedariğinde yaşanan zorluklar."

Yenigün, yılın ilk 2 ayına olumlu bir başlangıç yapan iç pazarda da ihracat ivmesini sekteye uğratan bu küresel salgının etkilerini görmeye başladıklarını bildirerek, salgının ilk etkilerinin Türkiye'de görülmeye başlanmasıyla birlikte durağanlaşmanın gözlemlenmeye başladığını kaydetti.

Haydar Yenigün, şunları aktardı:

"Küresel olarak içinden geçmekte olduğumuz bu olağanüstü süreçte hükümetimiz, sanayimizde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmiş ve tedbir önerilerimiz konusunda yakın iş birliği ortamı oluşturmuştur. Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, Türk otomotiv sanayicilerini memnun etmiş olmakla birlikte paketin detaylarının hızlıca açıklanması bizler için kritik öneme sahip. Üretim ve ticari faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanmasının ötesinde, bu süreçte en önemli önceliğimiz çalışma ortamlarında gerekli tüm önlemleri alarak, çalışma arkadaşlarımızın en düşük risk seviyesinde çalışmalarını sağlamak olmuştur. Üretime halen devam eden veya bir süre ara vermek durumunda kalan tüm şirketlerimiz Covid-19 konusunda en yüksek seviyede bilgi ve farkındalık ile bu süreci başından beri örnek şekilde yönetiyorlar. Biz sanayiciler olarak bu olağanüstü dönemi en az hasar ile atlatabilmek adına üzerimize düşen tüm gerekleri yerine getirmek üzere çalışmaya devam ediyoruz."

Türkiye'nin Covid-19 salgınını en hafif şekilde atlatmasını umut ettiklerini belirten Yenigün, "Avrupa'nın da en kısa sürede normal hayata dönmesi ile birlikte bizim de ihracatımızın en kısa zamanda eski yüksek seviyelerine ulaşmasını tüm kalbimizle diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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