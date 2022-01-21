Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. hakkındaki soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi - Haberler Ekonomi
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Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. hakkındaki soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi

Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. hakkındaki soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya Limanı'nı işleten Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin Antalya'da faaliyet gösteren konteyner hat acenteleri ile hareket ederek liman sahası dışında lojistik hizmet sunan acenteleri dışlamaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma...

ANTALYA (İHA) - Antalya Limanı'nı işleten Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin Antalya'da faaliyet gösteren konteyner hat acenteleri ile hareket ederek liman sahası dışında lojistik hizmet sunan acenteleri dışlamaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Antalya Limanı'nı işleten Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin Antalya'da faaliyet gösteren konteyner hat acenteleri ile hareket ederek liman sahası dışında lojistik hizmet sunan acenteleri dışlamaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddiasıyla Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş., Medlog Lojistik Gemicilik Turizm A.Ş. ve MSC Gemi Acenteliği A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Sözlü savunma toplantısı 22 Şubat günü saat 10.30'da yapılacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Antalya, Liman, Ekonomi, Haber

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