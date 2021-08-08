Orman ekiplerinin alevlerin arasında ölümle burun buruna geldiği anlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orman ekiplerinin alevlerin arasında ölümle burun buruna geldiği anlar

Orman ekiplerinin alevlerin arasında ölümle burun buruna geldiği anlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nan Manavgat ilçesinde orman yangını söndürme çalışmaları sırasında Kızıldağ'da alevlerin arasında kalan ekipler ölümle burun buruna geldi.

Antalya'nan Manavgat ilçesinde orman yangını söndürme çalışmaları sırasında Kızıldağ'da alevlerin arasında kalan ekipler ölümle burun buruna geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın başta Manavgat olmak üzere Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde 10 gündür devam eden yangın, dün itibariyle tamamen kontrol altına alınırken, geçtiğimiz Cuma gecesi söndürme ekiplerinin arazözle alevlerin arasında kaldığı görüntüler ortaya çıktı. Orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplerin etrafını bir anda saran alevler, arazöz içindeki ormancıların soğukkanlılığı ve telsizle yönlendirilmeleri sayesinde faciaya neden olmadı. Yaşananların cep telefonuyla kaydedildiği anlarda, arazözde bulunan ekibin yaklaşık 100 metre ilerisindeki başka bir arazöz, etrafı saran ateş çemberi ve telsizle yönlendirilmeleri kayda girdi. Telsizden yapılan 'Panik yapmayın, yavaş yavaş geri gidin' anonslarıyla bölgeden ayrılan arazöz, merkez ekiplerinin yönlendirmesi ve soğukkanlılık sayesinde faciadan kıl payı döndü. - ANTALYA

Orman ekiplerinin alevlerin arasında ölümle burun buruna geldiği anlar
Orman ekiplerinin alevlerin arasında ölümle burun buruna geldiği anlar
Orman ekiplerinin alevlerin arasında ölümle burun buruna geldiği anlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fırtınada kopan tabela, anneyi canından etti
Fırtınada kopan tabela, anneyi canından etti
Basınçlı boruyla kafasından yaralanan orman işçisi söndürme çalışmalarına devam etti
Basınçlı boruyla kafasından yaralanan orman işçisi söndürme çalışmalarına devam etti
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ümit Dündar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Akkaya Aleyna Tilki Yonca Evcimik Süreyya Yalçın
Spor Muslera Eda Erdem Caner Erkin Metin Oktay Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Orman ekiplerinin alevlerin arasında ölümle burun buruna geldiği anlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 12:47:28. #1.16#

title