Organ nakliyle sağlığına kavuştu

25.09.2019 11:48

İstanbul'da 4 yıldır diyalize bağlı yaşayan Güney Yeşil (30), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezinde böbrek nakli yapılarak yeniden sağlığına kavuşturuldu.

Erken doğum nedeniyle böbrek yetmezliği sıkıntısı çeken ve 26 yıl ilaç tedavisi gören Yeşil'in böbrekleri 4 sene önce işlevini yitirdi.

Diyaliz cihazına bağlı yaşayan Yeşil, İstanbul'da müracaat ettiği merkezlerde kendisine sıra gelmemesi üzerine 5 ay önce ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezine başvurdu.

Beklediği haberi alan Yeşil'e, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen bir kişiden alınan böbrek nakledildi.

Nakil ile yeniden sağlığına kavuşan Yeşil'in ilk işi, kana kana su içmek oldu.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeşil'in artık 3 litre civarında idrar çıkarabildiğini, böbrek değerlerinin de normale yaklaştığını belirten Alan, birkaç gün içinde taburcu edeceklerini anlattı.

Doğuştan gelen böbrek hastalıklarının çoğunlukla genetik olduğunu vurgulayan Alan, "Tespit edilmesi oldukça zordur. Çoğu zaman tesadüfen ortaya çıkar. Bu tip hastalıkların erken teşhisi için mutlaka yılda bir kez periyodik kan testi yapılması önemli." dedi.

Güney Yeşil de su içmenin insanın en önemli ihtiyaçlarından olduğuna dikkati çekti.

Diyalize bağlanırken haftada sadece 3 gün ikişer üçer bardak su içebildiğini, sıvı tüketiminin çok az olduğunu dile getiren Yeşil, "Sıvı alamadığım için ciğerlerim, böbreklerim ve diğer organlarım zarar görmeye başlamıştı. Çorba, şeker, tuz tüketemiyordum." diye konuştu.

Yeşil, Doç. Dr. Alan ile sağlığına kavuşmasında büyük emekleri olan diğer görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: AA