Ordu'nun bazı caddelerinde karantina uygulanacak
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Ordu'nun bazı caddelerinde karantina uygulanacak

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada Gürgentepe ilçesinde kısmi olarak karantina uygulanacağı bildirildi.

Ordu'nun bazı caddelerinde karantina uygulanacak
01.07.2020 21:59 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:03

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada Gürgentepe ilçesinde kısmi olarak karantina uygulanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, Gürgentepe ilçesi Kirazgüneyi Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda korona virüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edildiği açıklandı. Açıklamada, "Bu kapsamda korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla, Ordu ili Gürgentepe ilçesi Kirazgüneyi Mahallesi'nin Barış Caddesi ile Fırat, Hürriyet, Karabalta ve Fındık Sokaklarında 1 Temmuz 2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışlarınkapatılmasına karar vermiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca kapsamlı denetimlerin süreceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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