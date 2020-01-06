Ordu'daki doğa harikası mendereslerde kano sporu yaygınlaştırılacak

06.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:58

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'ndaki doğa harikası mendereslerde kano sporunun yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı.

Yayladaki menderesler son yıllarda yapılan kano etkinlikleriyle gündeme gelirken, karların erimesiyle debisi yükselen suda kürek çeken sporcular farklı bir heyecan yaşıyor.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretçilerini büyüleyen mendereslerde yapılan kano sporunu daha farklı boyutlara taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Mendereslerde kanonun şimdilik gösteri amacıyla yapıldığını vurgulayan Geçtan, "Bundan sonra mendereslerde kano sporunu nasıl yarışma haline getirebiliriz ve uluslararası boyuta taşırız, onun çalışması içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Daha önce yayladaki doğal gölet üzerinde 25 ülkenin katılımıyla uluslararası kano yarışması düzenlediklerini anımsatan Geçtan, "Şimdi suyun debisine göre mendereslerde de benzer bir etkinlik nasıl yapılabilir, hem kışın hem de nisan ve mayıs aylarında bu sporu nasıl yapabiliriz araştırıyoruz." diye konuştu.

Geçtan, buradaki amacın Perşembe Yaylası'nın tanıtımına katkı sunmak olduğuna dikkati çekerek, imkan ölçüsünde adrenalin arayanları yaylaya beklediklerini aktardı.

Sarıkaya: "Suyun debisi son derece müsait"

Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Sarıkaya, Perşembe Yaylası'nda son yıllarda yeni bir şey keşfettiklerini, bunun da menderes kanosu olduğunu dile getirdi.

Mendereslerde yapılan bu sporu daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini ifade eden Sarıkaya, "Biz burada farklı bir heyecan ve deneyim yaşadık. Eğitimci arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız tespitlere göre, kasım ayından mayıs ayına kadar menderes kanosu yapılabilir. Suyun debisi buna son derece müsait." şeklinde konuştu.

Bu sporun yaylanın doğal dokusuna kesinlikle zararının olmadığını aktaran Sarıkaya, yeni çalışmalarla Perşembe Yaylası'nı farklı bir alanda tanıtacaklarını vurguladı.

Sarıkaya, mendereslerde kanonun yanı sıra, yaylada kano kayağının da yaygılaştırılması için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA