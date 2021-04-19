Selde hasar gören 154 yıllık ahşap cami restore edildi

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde tamamen ahşap kullanılarak inşa edilen ve selde hasar gören 154 yıllık cami restore edilerek yeniden ibadete açıldı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde tamamen ahşap kullanılarak inşa edilen ve selde hasar gören 154 yıllık cami restore edilerek yeniden ibadete açıldı.

İlçede, Çayır Mahallesi'nde bulunan ahşap caminin restorasyonu için Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Restorasyon çalışmalarının sonunda aslına uygun şekilde onarılan tarihi cami yeniden ibatede açıldı.

Konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, caminin ahşaplarının hassas bir şekilde sökülerek atölyede onarıldığı belirtildi.

Açıklamada, caminin çevre düzenlemesinin de yapıldığı, mevcut tuvaletin yıkılıp yeniden inşa edildiği bildirildi.

Öte yandan Çayır Mahallesi Muhtarı Ferhat Erkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, camide yapılan çalışmaları heyecanla takip ettiklerini ve bu tarihin daha uzun yıllar yaşayacak olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

"Çayır camimiz, tüm ilçenin heyecanla beklediği bir restorasyon sürecini geride bırakmak üzere, artık sona gelindi. Camimiz 2017 yılında yaşanan sel afetinde çok ciddi zararlar gördü. Tarihi geçmişi 1800'lü yıllara dayanan camimiz Büyükşehir Belediyemiz tarafından çok özel bir çalışma yapılarak tepeden tırnağa restore edildi. Camimizin restore edilmesinde emeği bulunan belediye yetkililerine teşekkür ederim." dedi.

Erkuş, caminin yeniden vatandaşların ibatede açıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı