İlacı biten engelli kardeşler için belediye ekipleri seferber oldu
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İlacı biten engelli kardeşler için belediye ekipleri seferber oldu

18.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:51

Ordu'da ilacı biten ancak kar yağışından dolayı tedarik edemeyen görme engelli kardeşlerin imdadına belediye ekipleri yetişti.

Ordu'da ilacı biten ancak kar yağışından dolayı tedarik edemeyen görme engelli kardeşlerin imdadına belediye ekipleri yetişti.

Altınordu ilçesine bağlı Gerce Mahallesi'nde yaşayan görme engelli Arslan ve Sıtkı Kovan kardeşlerin kullandığı ilaçların bitmesi üzerine yakınları, Altınordu Belediyesinden destek istedi.

Belediye ekipleri de gerekli ilaçları eczaneden temin ederek mahalleye gitti.

İş makinesi yardımıyla ailenin bulunduğu evin yolunu açan ekipler, ilacı Kovan kardeşlerin babası Mahmut Ali Kovan'a teslim etti.

Baba Kovan, çocuklarının ilacının temin edilmesine yardımcı olan belediye ekiplerine teşekkür etti.

İlacı biten engelli kardeşler için belediye ekipleri seferber oldu
İlacı biten engelli kardeşler için belediye ekipleri seferber oldu
İlacı biten engelli kardeşler için belediye ekipleri seferber oldu
İlacı biten engelli kardeşler için belediye ekipleri seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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