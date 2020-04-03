Onay Akbaş: 'Özgürlük Sanat Yapmak İçin Her Şeymiş'
Fransa'da yaşayan ressam, Onay Akbaş ile Corona virüsü nedeniyle ilan edilen karantina günlerini ve kendi alanlarında yeni dü-nyanın nasıl şekilleneceğini konuştuk.
03.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:47
Fransa'da yaşayan ressam, Onay Akbaş ile Corona virüsü nedeniyle ilan edilen karantina günlerini ve kendi alanlarında yeni dü-nyanın nasıl şekilleneceğini konuştuk.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DailyMotion.com