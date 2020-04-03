Onay Akbaş: 'Özgürlük Sanat Yapmak İçin Her Şeymiş' Fransa'da yaşayan ressam, Onay Akbaş ile Corona virüsü nedeniyle ilan edilen karantina günlerini ve kendi alanlarında yeni dü-nyanın nasıl şekilleneceğini konuştuk.

Fransa'da yaşayan ressam, Onay Akbaş ile Corona virüsü nedeniyle ilan edilen karantina günlerini ve kendi alanlarında yeni dü-nyanın nasıl şekilleneceğini konuştuk. Kaynak: DailyMotion.com