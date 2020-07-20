Ömerli'de çöp alanı ıslah edildi Ömerli ilçesinde çöp alanı ıslah edildi.

Ömerli ilçesinde çöp alanı ıslah edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi daha önce çöp dökülen Mardin-Ömerli kara yolu üzerindeki çöp sahasını düzenledi.

Ömerli Genç İş Adamları Derneği Başkanı Nezir Uzunkaya, insan sağlığını tehdit eden çöp sahasının ıslah edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mardin Büyükşehir Belediyesine yaptığı çalışma dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Yol kenarına gelişi güzel çöp atılmasına engel olmalıyız." dedi.

Kaynak: AA