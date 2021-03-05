Ömer Umulu kimdir? Mu. Asb. Kd. Üstçavuş Ömer Umulu şehit ateşi Kırıkkale'ye düştü!

Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Mu. Asb. Kd. Üstçavuş Ömer Umulu şehadet haberi, Kırıkale'deki evine ulaştı. Mu. Asb. Kd. Üstçavuş Ömer Umulu kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Öme Umulu'nun şehadet haberi, evine ulaştı. Mu. Asb. Kd. Üstçavuş Ömer Umulu kaç yaşındaydı, nereli? İşte detaylar haberimizde… ÖMER UMULU KİMDİR? Helikopter kazasında şehit olan Mu.Asb.Kd.Üstçavuş Ömer Umulu'nun Memleketi Kırıkkaleli. Şehit Umulu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.