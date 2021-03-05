Ömer Umulu kimdir? Mu. Asb. Kd. Üstçavuş Ömer Umulu şehit ateşi Kırıkkale'ye düştü!
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Ömer Umulu kimdir? Mu. Asb. Kd. Üstçavuş Ömer Umulu şehit ateşi Kırıkkale'ye düştü!

05.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:51
Ömer Umulu kimdir? Mu. Asb. Kd. Üstçavuş Ömer Umulu şehit ateşi Kırıkkale'ye düştü!

Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Mu. Asb. Kd. Üstçavuş Ömer Umulu şehadet haberi, Kırıkale'deki evine ulaştı. Mu. Asb. Kd. Üstçavuş Ömer Umulu kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Öme Umulu'nun şehadet haberi, evine ulaştı. Mu. Asb. Kd. Üstçavuş Ömer Umulu kaç yaşındaydı, nereli? İşte detaylar haberimizde…

ÖMER UMULU KİMDİR?

Helikopter kazasında şehit olan Mu.Asb.Kd.Üstçavuş Ömer Umulu'nun Memleketi Kırıkkaleli. Şehit Umulu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan 11 askerin naaşı, saat 02.00 sıralarında okunan duanın ardından ambulanslarla Elazığ'a gönderilirken, yaralı 2 askerin tedavisi ise devam ediyor.

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