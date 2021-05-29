Olympique Lyon'un yeni teknik direktörü Peter Bosz oldu
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Olympique Lyon'un yeni teknik direktörü Peter Bosz oldu

Olympique Lyon'un yeni teknik direktörü Peter Bosz oldu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, teknik direktörlük görevine Peter Bosz'u getirdi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, teknik direktörlük görevine Peter Bosz'u getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 57 yaşındaki Hollandalı teknik adam ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Feyenoord, Ajax, Maccabi Tel Aviv ve Borussia Dortmund gibi kulüpleri çalıştıran Bosz, son olarak Bayer Leverkusen'de görev almıştı.

Rudi Garcia yönetiminde sezonu 4. sırada tamamlayan Olympique Lyon, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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