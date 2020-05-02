Öldü denilen Kuzey Kore lideri Kim ortaya çıktı
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Öldü denilen Kuzey Kore lideri Kim ortaya çıktı

Öldü denilen Kuzey Kore lideri Kim ortaya çıktı
02.05.2020 10:53 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:56

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldüğüne ilişkin iddiaların ardından haftalar sonra halkın karşısına çıkarak fabrika açılışına katıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldüğüne ilişkin iddiaların ardından haftalar sonra halkın karşısına çıkarak fabrika açılışına katıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldüğüne ilişkin iddiaların ardından haftalar sonra ilk kez ortaya çıktı. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore lideri Kim'in başkent Pyongyang'ın kuzeyinde bir gübre fabrikasının açılışına katıldığını duyurdu. KCNA'nın haberine göre Kim, dün düzenlenen açılış töreninde kurdele kesiminin ardından fabrikayı gezip yetkililerden bilgi aldı. Törene katılan askerler, parti üyeleri ve çalışanların maske taktığı görüldü. Törene ayrıca Kim'in kız kardeşi Kim Yo-Jong ve üst düzey yetkililer de katıldı.

Kim Jong-un en son 11 Nisan'da İşçi Partisi'nin toplantısında görülmüştü. Kim'in 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il Sung'un doğum günü törenine katılmaması sağlık durumu hakkında spekülasyonlara neden olmuştu. Kim Jong-un'un geçirdiği kalp ameliyatının ardından durumunun ağır olduğu ve öldüğü iddia edilmişti.

Bugüne kadar korona virüs vakasının bildirilmediği Kuzey Kore'de salgına karşı sert tedbirler alındığı belirtilmişti. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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