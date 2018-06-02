Okuma Yazma Bilmeyenler Sandık Başında Belirlenecek

SERHAT ZAFER - Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte okuma yazma bilmeyenlerin belirlenmesi için 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde imza yerine parmak ve mühür basanların tespit edilmesine yönelik çalışma yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Sivas'ta 701 kurs açıldı. Okuma-yazma 1. kademe kursunda yaklaşık 11 bin 500, 2. kademede de 500 olmak üzere 12 bin kişi okuma yazma öğrendi.

Kent genelinde okuma ve yazma bilmeyen tüm vatandaşlara ulaşılması hedeflenen çalışmalar kapsamında, Sivas'ta hayata geçirilecek uygulamayla okuma yazma bilmeyenler sandık başında tespit edilecek.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuma-yazmada yüzde 100'e ulaşmayı hedeflediklerini, bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kampanyaya katılımın artırılması ve okur-yazar olmayan vatandaşlara ulaşmak için farklı bir proje uygulayacaklarını aktaran Savaşçı, şunları kaydetti:

"24 Haziran'da yeni bir seçim sürecine gireceğiz. Bu seçim sürecinde okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız parmak ve mühür basıyorlar. Biz buradan tespit yapacağız. Oradan okuma ve yazması olmayan vatandaşlarımıza ulaşıp okur yazar yapacağız. İlçe milli eğitim müdürlerimiz ve okul müdürlerimiz ile toplantı yaptık. Seçimler okullarımızda yapılıyor, okul müdürlerimiz var. Sandıklarda da genelde öğretmenlerimiz görev yapıyor. Sayın Valimiz Davut Gül'ün önderliğinde Yüksek Seçim Kurulu ile iletişime geçerek, oradan o bilgileri alacağız. Böylelikle Sivas'ta ulaşamayacağız, okur yazar olmayan hiç kimse kalmayacak. Sivas medreseler şehri ve eğitime önem veren bir şehir. Milli Eğitim Bakanımızın da memleketinin burası olması nedeniyle milli eğitimin en iyi politikalarını ilk önce burada uygulayacağız."

Okuma yazma bilmeyenlere ulaşma noktasında yaptıkları bir toplantıda bu fikrin geliştiğini ifade eden Savaşçı, "İnşallah tüm Türkiye'ye örnek olacak. Sultan şehrimizin bu konuda lokomotif olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı kurslarında bir kursun açılabilmesi için en az 12 öğrenci olması şartının bulunduğunu dile getiren Savaşçı, ancak okuma ve yazma kurslarında böyle bir şart aranmadığını vurguladı.

Okuma ve yazma öğrenmek isteyen 1 kişi dahi olsa kurs açtıklarına dikkati çeken Savaşçı, "Hangi köyde, hangi mezrada olursa olsun vatandaşımız eğer okuma-yazma öğrenmek istiyorsa bize müracaat etmesi yeterli. Biz muhakkak onu okur-yazar haline getireceğiz. Sivas'ta tahmini 30 bin civarında okuma ve yazma bilmeyen vatandaşımız var. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bunu sıfıra indirebilmek için inşallah gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.