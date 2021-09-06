Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 öğretmen yaralandı
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Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 öğretmen yaralandı

Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 öğretmen yaralandı
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde devrilen otomobildeki 2 öğretmen yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde devrilen otomobildeki 2 öğretmen yaralandı.

Doğanlı köyü Şehit Şuayp Çalışkan İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmen Ayşe Yıldırım'ın kullandığı 06 CKS 568 plakalı otomobil, Duralidayılı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada Yıldırım ile aynı okulda görev yapan meslektaşı Zülfiye Zehra Yeşiloğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğretmenleri hastanede ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, okulların açıldığı ilk günde böyle bir kazanın yaşanmasından dolayı çok üzgün olduğunu ifade ederek, öğretmenlerin tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 öğretmen yaralandı
Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 öğretmen yaralandı
Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 öğretmen yaralandı
Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 öğretmen yaralandı
Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 öğretmen yaralandı
Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 öğretmen yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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