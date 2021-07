Okul puanı kaç? Okul puanı kaç yıl geçerlidir? En yüksek ve en düşük okul puanı kaç? OBP nedir? Okul puanı hesaplama nasıl yapılır?

YKS 2021 sınavı açıklanmasının ardından adaylar okul puanı kaç? Okul puanı kaç yıl geçerlidir merak etti. Peki, OBP nedir, ne demek? OBP nasıl hesaplanır? Okul puanı en fazla kaçtır? Okul puanı en düşük kaç gelir? Okul puanı en yüksek kaçtır? Detaylar haberimizde...

YKS 2021 sınavı açıklandı. Bunun ardından okul puanları en fazla ve en düşük kaçtır merak edildi. Peki OBP nedir? OBP ne demektir? Peki, Okul puanı kaç? Okul puanı kaç yıl geçerlidir? En yüksek ve en düşük okul puanı kaç? OBP nedir? Okul puanı hesaplama nasıl yapılır? Detaylar sizlerle...

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

OBP NEDİR?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) her aday için mezun olduğu okul, mezun olduğu yıl ve diploma notu ile mezun olduğu okulun ilgili yıla ilişkin Diploma Notu İstatistikleri kullanılarak hesaplanır. OBP'lerinhesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır.

Okulların Diploma Notuİstatistikleri her okul için, her yılayrı ayrı hesaplanır. Bir okulun bir yıla ilişkin Diploma Notu İstatistikleri hesaplanırken okulun o yıl son sınıfında okuyan öğrenciler dikkate alınır. Okul Diploma Notu İstatistiklerinin hesaplanmasında son sınıf öğrencilerinden mezun durumda olanların diploma notları, mezun durumda olmayanların ise diploma notuna benzer biçimde hesaplanan not ortalamaları kullanılır. Okul Diploma Notu İstatistiklerinin hesaplanmasında ÖSYS'ye başvuran adaylar yanında, ÖSYS'ye başvurmayan adayların diploma notu ya da not ortalamaları da dikkate alınır. Yönergenin sonraki kesimlerinde adayların diploma notları ile diploma notu gibi hesaplanmış not ortalamaları kısaca "diploma notu" diye nitelenecektir.

Not : Okulların Diploma Notu İstatistikleri; son sınıf öğrenci sayısı beşten az , ortalaması sıfır veya standart sapması birden küçük(yüzlü not sisteminde) olması halinde belirlenmez. Bu durumda okulun değerleri, var ise eski yıllardaki değerindenyok ise Türkiye ortalamalarından çekilir.

OBP HESAPLAMA YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

OKUL PUANI KAÇTIR? EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK OKUL PUANI KAÇ GELİR?

Lise diploma notları 100 üzerinden hesaplanır. Bunu 5 ile çarptığımızda ve %12 'sini aldığımızda OBP puanını bulmuş oluruz. Diploma puanı en yüksek 100 ve en düşük 50 olarak gelir. Buradan her ikisini 5 ile çarparsak 500 ve 250 olur. Bunların %12 'sini aldığımızda 60 ve 30 bulmuş oluruz.

Sonuç olarak okul puanından gelebilecek en fazla puan 60 iken en düşüğü ise 30 puan olarak hesaplanır.

En yüksek gelebilecek okul puanı : 60

En düşük gelebilecek okul puanı : 30

OKUL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın bir süresi yoktur. Fakat herhangi bir üniversiteye kayıt olduktan sonra yarı yarıya kesilir.