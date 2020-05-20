Öğretmenler "evde kalan" çocuklara kitap ve uçurtma dağıtıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öğretmenler "evde kalan" çocuklara kitap ve uçurtma dağıtıyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklara, öğretmenler tarafından kitap ve uçurtma dağıtılıyor.

Öğretmenler
20.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:24

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklara, öğretmenler tarafından kitap ve uçurtma dağıtılıyor.

Mudurnu Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan ve ilçe esnafının da destek verdiği, "Kitap sevgisi bulaşıcıdır" projesi, öğrencileri için neşe ve mutluluk kaynağı oldu.

Gönüllü olarak projeye katılan öğretmenler, kendi araçlarıyla öğrencilerin evine giderek kitap ve uçurtma dağıtıyor.

Öğrencilerin, evde kaldıkları zamanı verimli şekilde değerlendirmesine katkıda bulunmayı amaçlayan proje kapsamında çeşitli kitaplar, ilk ve ortaokulda eğitim gören 710 öğrencinin evlerine ulaştırıldı.

"Umuda doğru hep birlikte koşacağız"

Projeye destek veren öğretmenlerden Dilek Nur Kocaçavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında ilçedeki 710 öğrenciye esnafın da desteğiyle kitap ve uçurtma dağıttıklarını belirterek, "Köylere gönüllü öğretmenlerle gelerek, kitapları ve uçurtmaları verdik. İnşallah bu günleri de atlatacağız. Çocuklar sıkıldıkları bu günlerde uçurtmaları havaya gönderecek ve güzel günlere hep birlikte yelken açacağız. Bu günler de geçecek umuda doğru hep birlikte koşacağız." diye konuştu.

Öğrenci Elif Gürsu Ayaz da "Okula özlem duyduğumuz bu günlerde öğretmenlerimizi de gördük ve hasret giderdik." dedi.

Veli Nagihan Ayaz ise projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarımız evlerde çok sıkıldı. İnşallah bu günler de geçecek, atlatacağız. Uçurtmalarla dışarıda oynayarak eski günlerine dönecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor Haber
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı Haber
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Haber
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
İkinci korona dalgasından kaçınmak için nelere dikkat edilmeli? ABD'li uzman yanıtladı
İkinci korona dalgasından kaçınmak için nelere dikkat edilmeli? ABD'li uzman yanıtladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı
17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor
3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Bursa'da akılalmaz sorumsuzluk! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangın seyrettiler
Bursa'da akılalmaz sorumsuzluk! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangın seyrettiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder
Magazin Ebru Şallı Sezen Aksu Onur Saylak Ersin Korkut
Spor Neymar Şenol Güneş Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Bursa Twitter 19 Mayıs
Şu an buradasınız: Öğretmenler "evde kalan" çocuklara kitap ve uçurtma dağıtıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 16:24:29. #1.14#
title