ÖĞRENCİLER ÜRETTİKLERİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTI
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ÖĞRENCİLER ÜRETTİKLERİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği kolonya, dezenfektan ve temizlik ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği kolonya, dezenfektan ve temizlik ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri bölümü öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte koronavirüs salgınına karşı ürettiği kolanya, dezenfektan, sıvı sabun, yüzey temizleyicisi, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu gibi ürünleri 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi aileler ile esnafa ücretsiz olarak dağıttı.

İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Ayfer Yaşar, kimya bölümünde koronavirüs salgınına karşı üretilen dezenfektanların ihtiyaç sahibi aileler ile esnaflara dağıtıldığını söyledi.

Okul Müdürü Mehmet Güven, ise dezenfektan ürünlerinden oluşturdukları paketleri pandemi sürecinde dağıtmaya devam edeceklerini kaydetti.

ÖĞRENCİLER ÜRETTİKLERİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTI
ÖĞRENCİLER ÜRETTİKLERİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTI
ÖĞRENCİLER ÜRETTİKLERİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTI
ÖĞRENCİLER ÜRETTİKLERİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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