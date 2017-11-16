Öğrenci ve Velilerin Oluşturduğu Müze Geçmişe Işık Tutuyor

Yozgat'ın Çandır ilçesinde öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğiyle okulda oluşturulan mütevazı müze geçmişe ışık tutuyor.



Çandır Şehit halim Altay İlkokulu öğretmeni Ayşe Arslan'ın çaba ve gayretleriyle oluşturulan okul müzesinin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal ve İlçe Müftüsü Mehmet Özcan ve veliler katıldı. Öğrencilerin geçmiş tarihlerini unutturmamak ve kadim kültürü yaşatmak amacıyla öğrenci ve öğrenci velilerin destekleriyle oluşturulan müzede, eskiden kullanılan ve bugün itibarı ile unutulmaya yüz tutan ev araç gereçleri ve mutfak eşyalarından oluşan müze tarihe ışık tutacak.



Şehit Halim Altay ilköğretim Okulu'nda oluşturulan Okul Müzesi'nde sergilenen en dikkat çekici eşya ise tarihi değeri olan matara, saat ve çanta oldu. Kore gazisi tarafından müzeye konulan saat, çanta ve su matarası ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal sınıf öğretmeni Ayşe Arslan'a teşekkür ederek,"Öğretmen arkadaşımızın büyük emek ve çaba göstererek, öğrenci ve velilerinin de destek ve katkılarıyla böyle bir mütevazı müze oluşturdular. Tabi ki müze küçük çaplı olabilir ama tarihi değeri ve tarihe olan katkısı oldukça değerlidir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu. - YOZGAT